Dal 20 al 22 agosto 2026 torna l’atteso raduno internazionale di auto storiche firmato Scuderia Marche. In città due eventi il 21 e 22 agosto. L’assessore Sacchi: “Uno straordinario strumento di promozione turistica”

Taglia il traguardo delle 18 edizioni “Sibillini e Dintorni”, il prestigioso appuntamento organizzato dalla Scuderia Marche – Club Motori Storici con il patrocinio del Comune di Macerata. Dal 20 al 22 agosto 2026, la manifestazione celebra la maggiore età con grandi novità, a partire da un doppio appuntamento interamente dedicato al capoluogo, quartier generale e storica sede dell’associazione, che quest’anno raddoppia la sua centralità.

“La diciottesima edizione di Sibillini e Dintorni si conferma un appuntamento di grande valore per la promozione del nostro territorio e, quest’anno, riserva a Macerata un ruolo ancora più centrale grazie a un doppio appuntamento che arricchisce il programma della manifestazione – dichiara l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi – Sibillini e Dintorni rappresenta inoltre un’autentica esperienza di turismo lento: il percorso e l’andatura delle vetture storiche invitano infatti a vivere il territorio con tempi diversi, consentendo agli equipaggi e ai visitatori di apprezzare pienamente il paesaggio dei Sibillini, i borghi, le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio storico e culturale che caratterizzano la nostra provincia. È proprio questa capacità di coniugare la passione per i motori con la scoperta autentica dei luoghi a rendere la manifestazione uno straordinario strumento di promozione turistica.

Un ringraziamento va alla Scuderia Marche per l’impegno con cui, da diciotto edizioni, porta avanti una manifestazione capace di coniugare passione motoristica, promozione del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze, generando ricadute positive per l’intero tessuto economico e commerciale cittadino”.

Equipaggi a bordo di veri e propri capolavori della tecnica torneranno a solcare le strade e i panorami mozzafiato delle Marche. Il parco auto al via si conferma di altissimo livello, spaziando da splendidi pezzi d’antiquariato automobilistico come la Fiat 501 Torpedo del 1921, l’affascinante Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 e la raffinata Ferrari 250 GTE del 1963, fino a una ricca selezione di vetture sportive e granturismo che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale (tra cui Jaguar, Porsche e modelli iconici Fiat).

“Siamo giunti alla 18^ edizione di Sibillini e Dintorni, un viaggio attraverso il tempo, la cultura, e il turismo che viene valorizzato dal motorismo storico – così Fausto Tronelli, presidente Scuderia Marche Club Motori Storici – Il motorismo storico non è solo nostalgia, amore per la bellezza di altri tempi, ricordi dei nostri genitori dei nostri nonni che tanto hanno lavorato per costruire il nostro futuro ma è anche trasmissione ai giovani di una eredità importante. A breve avremo anche quest’anno la possibilità di vivere il nostro evento e per questo è doveroso ringraziare l’organizzatore Massimo Serra, i partecipanti, le amministrazioni comunali che ci sostengono ed infine un doppio grazie ai consiglieri della Scuderia Marche; Nicola Fermani, Umberto Prenna, Paolo Marinacci ed il vice presidente Armando Grassetti che tanto contribuiscono al successo della manifestazione”.

Il programma unisce la passione per la guida su strada alla scoperta profonda del territorio, toccando in questa edizione le splendide località di Petriolo, Sarnano e Treia.

Si parte giovedì 20 agosto con il raduno a Macerata e la partenza nel tardo pomeriggio alla volta di Petriolo, dove gli equipaggi sfileranno nel centro storico prima della cena conviviale.

Venerdì 21 agosto i motori si accendono per la tappa che porterà le vetture nel cuore dei Monti Sibillini, a Sarnano: dopo l’arrivo in Piazza Libertà e la visita guidata al borgo, la carovana farà rientro a Macerata per la cena presso il Ristorante della Filarmonica. La serata entrerà poi nel vivo con la tradizionale e suggestiva rievocazione notturna del “Circuito della Vittoria” tra le vie del centro. La giornata si chiuderà nella Sala Consiliare con le premiazioni dedicate esclusivamente al concorso d’eleganza per l’abbigliamento d’epoca, celebrando il fascino e lo stile coordinato degli equipaggi.

Sabato 22 agosto, le vetture saranno protagoniste a Treia in Piazza della Repubblica, prima del rientro pomeridiano a Macerata. Proprio nel capoluogo andrà in scena il secondo grande appuntamento centrale dell’evento: le auto saranno parcheggiate in Piazza della Libertà, offrendo a cittadini, curiosi e appassionati l’opportunità unica di ammirarle da vicino in un concorso d’eleganza auto di alto profilo tecnico. La serata proseguirà in Piazza della Libertà con la cena di gala, le premiazioni ufficiali del concorso d’eleganza e, a fare da colonna sonora in maniera informale, l’energia e la musica della Lucio Matricardi Band, seguita da un coinvolgente spettacolo musicale per festeggiare insieme sotto le stelle questo importante diciottesimo compleanno.

“Diciotto anni nella vita di una persona rappresentano il traguardo importante della maggiore età – commenta Massimo Serra, organizzatore dell’evento – Lo stesso vale per la Sibillini e Dintorni che nel corso del tempo, per mantenere i suoi elevati standard qualitativi, ha richiesto grande impegno e serietà da parte di tutti noi organizzatori ma anche degli equipaggi che ogni anno arrivano da tutta Italia, e spesso anche dall’Europa, per mettere in mostra in loro gioielli attraversando i nostri stupendi paesaggi. La Sibillini e Dintorni è quindi diventata matura a tutti gli effetti e per questo abbiamo voluto incentrare l’edizione di quest’anno sul tema dell’eleganza con un doppio appuntamento a Macerata dedicato sia alle vetture che agli equipaggi che le conducono”.