ANCONA – La prima medaglia made in Marche porta il nome di Tommaso Marini. La squadra di fioretto conquista l’argento nella finale persa contro il Giappone (36-45).

Per il Club Scherma Jesi è il secondo alloro dopo quello conquistato da Alice Volpi (argento anche per lei). Una ricompensa per Marini dopo la delusione per come è andata la gara individuale.

Tommaso parte contratto nel primo assalto dei quarti contro la Polonia. Poi, via via si scioglie, conquistando sicurezza e ritrovando serenità, coraggio ed estro nella semifinale contro gli Stati Uniti e poi nell’ultimo atto contro i nipponici.

Sotto gli occhi del ct Stefano Cerioni e dell’ex campionessa olimpica Elisa Di Francisca, Marini porta a casa la prima medaglia della sua carriera all’esordio nei giochi olimpici.