Con la riconferma dei grandi sponsor, come Finproject S.p.A., Banco Marchigiano, Mapei, Sardellini Costruzioni e Simonelli group SPA come accessibility partner, oltre al nuovo sponsor Tecnocredito Commerciale, per un totale complessivo di circa 700.000 euro provenienti dal mondo dell’impresa; ma anche con il fedele sostegno dei 100 Mecenati in Art Bonus, che in nove anni hanno raccolto un totale di 2.700.000 euro, confermandosi un modello vincente ed esportato in altre importanti realtà italiane, si accinge a ripartire il Macerata Opera Festival, quest’anno sempre più attraente anche per i grandi media nazionali, fra cui vale ricordare il supporto di Radio Montecarlo e Classica HD come media partner, e la lunga lista di media stranieri, europei e nordamericani, che hanno già fissato la loro presenza nei quattro week end della sessantunesima edizione. Dunque sempre più il salotto stellato del neoclassico Sferisterio diventa con la sua programmazione d’opera, popolare e sofisticata al contempo, motore di interesse per il turismo culturale internazionale a favore della reputazione di tutto il territorio marchigiano.

Nel mosaico delle iniziative a sostegno dell’intero progetto, tra cui vale citare gli Aperitivi Culturali e le ulteriori attività per l’inclusione grazie a InOpera, tornerà inoltre per questa edizione la tradizionale mostra disegnata e organizzata da Amici dello Sferisterio con il patrocinio del Comune di Macerata, allestita nel Corridoio Innocenziano per tutte la durata del festival.

La Vedova Allegra

Ma già con l’anteprima UNDER30 il 16 luglio inizia la vera festa in Sferisterio con il debutto al MOF di Vedova Allegra di Lehár nei 120 anni dalla sua composizione, che in quattro appuntamenti il 18, 27 luglio e 2, 9 agosto, porterà il garbato, ironico, disincantato e a tratti malinconico spirito dell’Austria Felix nella cornice di un’architettura così congeniale al suo spirito aristocratico e bon vivant. Il team creativo è guidato dal regista francese Arnaud Bernard, che per la prima volta firma una produzione allo Sferisterio dopo avervi lavorato come assistente alla regia 25 anni fa. Noto per la sua capacità di rileggere i grandi classici con rispetto ma al contempo rinnovandoli, nonché vero maestro dei grandi spazi aperti, Bernard darà del titolo un’interpretazione elegante e sorridente. Con lui lo scenografo Riccardo Massironi, stage designer e concept designer di ricerca con un’ampia esperienza non solo in teatro, ma anche nel mondo delle nuove serie TV, e il cui lavoro brilla nel suo complesso per una vocazione estetizzante di raffinata ricerca. Poi la costumista e docente Maria Carla Ricotti, la cui passione per l’alta sartoria e la cura dei materiali darà sicuramente un tocco di glamour ad ogni uscita del cast. Infine al centro di questa squadra il drammaturgo e regista di prosa, nonché coreografo per danza, grande cinema internazionale e ovviamente opera, Gianni Santucci, che non solo ha tradotto e rivisto il celebre testo di Victor Léon e Leo Stein, tratto dalla commedia di Henri Meilhac, ma ha rafforzato alcuni personaggi come, ad esempio, il ruolo attoriale di Njegus, che godrà di una inedita pennellata partenopea in chiave gramelot, ed ha anche agito, in accordo con la direzione musicale del giovane Marco Alibrando, sui quadri danzanti che percorreranno l’intera opera, riservando al pubblico spumeggianti sorprese in un vortice di citazioni per ricreare il clima sofisticato, folle e divertito dell’Europa tra Art Nouveau e Belle Époque.

“Giovani talenti in rapida ascesa”

Inoltre, come ha più volte sottolineato il nuovo Direttore Artistico Marco Vinco, tutti i cast della stagione del MOF rappresentano un delicato e ben congegnato equilibrio tra giovani talenti in rapida carriera, spesso under35, e voci di solida esperienza, a partire proprio da questa Vedova Allegra, incarnata dal giovane soprano rumeno Mihaela Marcu, che frequenta assiduamente il ruolo della ricca vedova Hanna Glawari sin dalle sue prime apparizioni pubbliche; sempre tra le nuove voci la veronese Cristin Arsenova come Valencienne, appena trentenne ma già con importanti debutti in carriera, ad esempio nella sua nativa Arena di Verona. Stesso spirito per i due tenori con la solida voce di Alessandro Scotto di Luzio, con grande esperienza del genere dell’operetta, come Danilo Danilowitsch e il ventottenne romano già protagonista della Boheme maceratese dello scorso anno Valerio Borgioni nei panni di Camille de Rossillon. Chiude la parata di giovani talenti il baritono Alberto Petricca, al suo gradito ritorno sul palco dello Sferisterio nel ruolo del Barone Mirko Zeta.

Rigoletto e Macbeth

Il festival proseguirà poi con la ripresa del fortunato Rigoletto del 2015 a firma del regista Federico Grazzini, dal 19 e 25 luglio al 3 e 8 agosto con il podio dell’eccellente giovane direttore d’orchestra Jordi Bernacer per la assai lodata ambientazione gothic-pop in un Luna Park abbandonato di questo grande classico operistico; quindi, lo storico, potente e visionario Macbeth di Emma Dante del 2019, dal 26 luglio al 1, 7 e 10 agosto, spettacolo lodatissimo anche per il più raro finale del 1847, a cui peraltro partecipò alla Pergola di Firenze il pollentino Nicola Benedetti nel ruolo di primo Banco della storia, di cui quest’anno si ricordano i 150 anni dalla morte. Oggi Macbeth torna dunque con la direzione musicale dell’esperto Fabrizio Maria Carminati ed un eccellente cast impreziosito da voci del calibro di Marta Torbidoni, soprano marchigiano in grande ascesa che debutterà nel ruolo di Lady Macbeth a pochi giorni dalla Norma scaligera; per il protagonista il solido baritono Franco Vassallo in alternanza al giovane coreano in rapida carriera Leon Kim, quindi l’ottimo giovane tenore Antonio Poli, anch’egli in Sferisterio direttamente dalla Scala.

La danza

Chiude la rassegna l’appuntamento con la danza il 29 luglio con Carmen nell’inconfondibile produzione Flamenca della Compagnia Antonio Gades, creata in collaborazione con Carlos Saura, non solo per celebrare i centocinquanta anni dalla prima rappresentazione dell’omonima opera di Bizet, ma anche e soprattutto per portare nella bellezza dello Sferisterio uno spettacolo ormai entrato nella storia del teatro, vera opera d’arte vivente e pietra miliare dell’estetica contemporanea.

LA VEDOVA ALLEGRA (18 e 27 luglio, 2 e 9 agosto 2025)

Operetta in tre atti di Franz Lehár.

Libretto di Victor Léon e Leo Stein, tratto dalla commedia di Henri Meilhac L’Attaché d’ambassade.

Prima rappresentazione : Vienna, Theater an der Wien, 30 dicembre 1905

Nuovo allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio

Barone Mirko Zeta Alberto Petricca

Valencienne Cristin Arsenova

Conte Danilo Danilowitsch Alessandro Scotto di Luzio

Hanna Glawari Mihaela Marcu

Camille de Rossilon Valerio Borgioni

Visconte Cascada Cristiano Olivieri

Raoul de Saint-Brioche Francesco Pittari

Bogdanowitsch Giacomo Medici

Sylviane Laura Esposito

Kromow Stefano Consolini

Olga Federica Sardella

Pritschitsch Davide Pelissero

Praskowia Elena Serra

Njegus Marco Simeoli

Direttore

Marco Alibrando

Regia

Arnaud Bernard

Adattamento del testo

Gianni Santucci

Scene

Riccardo Massironi

Costumi

Maria Carla Ricotti

Luci

Fiammetta Baldisseri

Coreografie e assistente alla regia

Gianni Santucci

RIGOLETTO (19 e 25 luglio, 3 e 8 agosto 2025)

Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi.

Libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse.

Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 11 marzo 1851.

Produzione dell’Associazione Arena Sferisterio per il Macerata Opera Festival 2015

Il Duca di Mantova Ivan Magrì

Rigoletto Nikoloz Lagvilava (19, 25 luglio, 3 agosto) – Damiano Salerno (8 agosto)

Gilda Ruth Iniesta

Sparafucile Luca Park

Maddalena Carlotta Vichi

Giovanna Aleksandra Meteleva

Monterone Alberto Comes

Marullo Giacomo Medici

Matteo Borsa Francesco Pittari

Il Conte di Ceprano Tong Liu

La Contessa di Ceprano Aleksandra Meteleva

Paggio della Duchessa Laura Esposito

Direttore

Jordi Bernacer

Regia

Federico Grazzini

Scene

Andrea Belli

Costumi

Valeria Donata Bettella

Luci*

Alessandro Verazzi

*riprese da

Ludovico Gobbi

MACBETH (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto 2025)

Melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi.

Libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal Macbeth di William Shakespeare.

Prima rappresentazione: Firenze, Teatro della Pergola, 14 marzo 1847.

Coproduzione dell’Associazione Arena Sferisterio con il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Regio di Torino

Macbeth Franco Vassallo 26 luglio, 7 e 10 agosto; Leon Kim 1 agosto

Banco Marko Mimica

Lady Macbeth Marta Torbidoni

Dama di Lady Macbeth Federica Sardella

Macduff Antonio Poli

Malcom Oronzo D’urso

Medico Luca Park

Direttore

Fabrizio Maria Carminati

Regia*

Emma Dante

*Ripresa da

Federico Gagliardi

Scene

Carmine Maringola

Costumi

Vanessa Sannino

Luci

Christian Zucaro

Coreografie

Manuela Lo Sicco

Maestro d’armi

Sandro Maria Campagna

Assistente alle scene

Roberto Tusa

FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana

Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini“

Maestro del coro Christian Starinieri

Banda Salvadei

I sostenitori del Macerata Opera Festival

Accanto agli enti sostenitori – Comune e la Provincia di Macerata, Ministero della Cultura, Regione Marche, Camera di Commercio Marche, Società Civile dello Sferisterio Eredi dei Cento Consorti – ci sono quindi il main sponsor Finproject, il major sponsor Banco Marchigiano, i Top Sponsor APM, Mapei, Sardellini costruzioni e TecnoCredito Commerciale. L’accessibility partner Simonelli Group, e gli sponsor LUBE Industries, Romcaffè, Elettronica S.p.A. e Centro Accessori; i children partner GIESSEGI, Astea Energia – gruppo SGR, Clementoni, Naturneed; Quindi il nuovo Automotive Sponsor Radicci Automobili Spa, un nutrito gruppo di ordini professionali e associazioni (Confindustria Macerata, Confartigianato imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Confcommercio Marche Centrali, Collegio provinciale geometri di Macerata, Ordine degli architetti della provincia di Macerata, Ordine degli avvocati di Macerata, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Macerata e Camerino, Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata); i fornitori ufficiali, Cosmari, Croce Rossa Italiana, Divedivine, IMT Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Paoloni; i media partner Radio Montecarlo del Gruppo Fininvest e Classica HD, il digital partner Connesi. E ancora i cultural partner Università di Macerata, Università di Camerino, Accademia di Belle Arti di Macerata, Società Filarmonica Drammatica Macerata, oltre ai network partner AGIS, Federvivo, ATIT Associazione Teatri Italiano di Tradizione, Italiafestival, Opera Europa, Fedora, EFA European Festivals Association.