A solo un anno di distanza dall’ultima spedizione, la Onlus marchigiana “Il Sorriso di Daniela” torna in Uganda. L’obiettivo: dare un futuro gli africani nella loro terra e svuotare così i barconi della morte, che troppo spesso affondano nel Mediterraneo.

La spedizione, cghe vedrà la presenza dell’operatore tv Matteo Delicato, sarà capitanata da Gabriella Frontalini, fondatrice dell’Associazione insieme al compianto marito Peppe in ricordo della figlia Daniela, prematuramente scomparsa a soli 18 anni. “Vorrei aiutare i bambini africani” aveva lasciato scritto sul suo diario: così i genitori hanno deciso, aiutati dall’allora Responsabile di èTV Marche Franco Grasso, di dare vita all’associazione. Scopo del viaggio, verificare lo stato dell’arte dei progetti di solidarietà in corso, per documentare tutto nel segno della trasparenza.

Il Sorriso di Daniela opera in prima battuta nelle Marche, a sostegno di realtà di volontariato come il Sermitt di Tolentino, in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto, degli alluvionati marchigiani, dei diversamente abili.

Grande impegno viene però profuso anche in Uganda, a Kasaala, dove la Onlus costruisce da anni scuole, ospedali, centri professionali, allo scopo di dare l’occasione agli africani di imparare un mestiere, vivere e prosperare nella propria terra.

Anche tu puoi aiutare il Sorriso di Daniela: nella tua dichiarazione dei redditi scrivi 93134350425