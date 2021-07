E’ ancora l’Ascolano a guidare il rialzo dei contagi da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore, con la variante Delta e il focolaio successivo a una festa in un balneare di San Benedetto del Tronto. I positivi totali nella regione sono 41, di cui 27 nella provincia di Ascoli Piceno. Resta invece in linea con i giorni scorsi la positività riscontrata nelle altre province. Il rapporto positivi/testati è del 5,5% per i test molecolari (41 su 734) e dello 0,7% per gli antigenici (3 su 416)

Nel dettaglio, sono 2 i positivi nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 27 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

La zona bianca resta, ma cresce l’incidenza: preoccupa il sud delle Marche

Raddoppia l’incidenza: da 6,8 dei giorni scorsi si passa a 11,5 nuovi casi ogni 100000 abitanti, negli ultimi 7 giorni. La situazione, se preoccupa nell’Ascolano, resta sotto controllo nel resto della regione, ben al di sotto della soglia dei 50 nuovi positivi ogni 100000 abitanti come soglia oltre la quale scatta zona gialla.