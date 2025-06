ANCONA – Un altro 4 giugno in cui il futuro dell’Ancona è a un bivio. Ma a differenza dell’anno scorso, mancata iscrizione in Lega Pro e ripartenza dalla serie D, stavolta la piazza biancorossa aspetta di conoscere che strada verrà presa per rilanciare nella prossima stagione. Così a Roma è andato in scena l’atteso incontro tra gli attuali vertici del club (Polci e Manciola) e l’intermediario di Co.Mo. Group (il fondo di Singapore interessato a rilevare la società) l’avvocato Di Cintio, introdotto dal sindaco Daniele Silvetti. Un primo lungo incontro che potrebbe portare anche a un passo di lato da parte del gruppo Polci