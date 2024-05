FERMO – Inseguito dalla polizia, non si ferma all’alt e finisce in un campo con lo scooter: nell’incidente restano feriti anche due agenti delle Volanti.

Il rocambolesco inseguimento è avvenuto ieri notte a Fermo.

Una Volante della Polizia di Stato ha intimato l’alt a un uomo in sella a uno scooter che, invece, di fermarsi, ha dato gas. Ne è scaturito un lungo inseguimento tra Fermo, Porto San Giorgio e i rioni fermani di Capodarco e San Marco alle Paludi. Qui è finita la folle fuga dell’uomo, di origini dell’Est Europa: dopo aver urtato una seconda Volante intervenuta in ausilio dei colleghi che inseguivano lo scooter, è finito in un campo.

Nel tentativo di bloccarlo, due agenti sono rimasti feriti: uno con una prognosi di 30 giorni per una lesione al braccio, e un secondo con contusioni guaribili in tre giorni.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti della Questura, anche i carabinieri del Radiomobile per ricostruirne la dinamica, e i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio per soccorrere lo scooterista e i due poliziotti. Sono in corso le indagini per risalire ai motivi che hanno spinto l’uomo a non fermarsi all’alt della Polizia. Salgono dunque a tre i poliziotti feriti nell’arco di meno di 48 ore dopo l’aggressione subìta da un agente a Lido Tre Archi.