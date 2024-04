GROTTAMMARE – Sul tratto marchigiano dell’A14, incidente in galleria tra tre mezzi pesanti, uno dei quali andato a fuoco: una persona è deceduta. Si è verificato questa mattina, intorno alle 9,30, nella galleria Vinci (Cupra Marittima) al chilometro 293 in direzione sud.

Sul posto il 118, la Polizia autostradale, i vigili del fuoco e personale della società Autostrade. L’incidente stradale ha coinvolto vari mezzi tra cui un pullman e alcune autovetture: uno degli occupanti del pullman è deceduto. A seguito dello scontro si è verificate un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava sostanze alcoliche.

Sul posto i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con l’ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro-aria. Si registra una coda di quattro chilometri tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso per la chiusura del tratto interessato dall’incidente. Per chi viaggia verso Pescara l’entrata consigliata è quella di Grottammare

Il sindaco Calcinaro: “Avanti sulla terza corsia”

“Altro inferno – spiega Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo – su una galleria della A14 stamattina: informo che oltre un anno fa tutti i sindaci interessati hanno dato l’ok alla Regione per l’allargamento in sede della terza corsia con un arretramento (di un paio di km) in alcuni tratti. Tutti i sindaci coinvolti concordi, cosa non facile da immaginare per un tema così delicato: ora mi chiedo… perché la società autostrade non ha ancora previsto questo di investimento nel proprio piano di sviluppo? Il tempo passa e l’insostenibilità aumenta per questo territorio. E pensare che venti anni fa abbiamo detto no alla terza corsia fino a Pedaso”.