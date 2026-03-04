Domenica 8 marzo 2026 la Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona aprirà le sue porte per celebrare la Giornata Internazionale della Donna con 2 spettacoli gratuiti (previa prenotazione).

Ad esibirsi, rompendo la quarta parete della scena, la Compagnia Vis Ballet, diretta da Eugenia Morosanu e composta da Debora Barontini ed Eleonora Brasili, che presenterà la coreografia “The silence is always there” e l’attrice Stefania Terrè che proporrà il suo monologo “Perfetto..la purga ha fatto effetto!” con la partecipazione del suo cane guida Italo per la regia di Antonio Lovascio.

Ironia, allegria, momenti di riflessione e umorismo: sarà una serata divertente per festeggiare, con l’arte della danza e della parola, il magico universo della DONNA!

Per info e prenotazioni: Fondazione Regionale Arte nella Danza 071.84612 – cell. 3479880530

Orario spettacoli: 19.00 – 20.30