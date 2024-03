GENGA – Paura vicino alla galleria in località Valtreara di Genga. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10,00 lungo la SS76 per una segnalazione di fumo all’interno della galleria Gola della Rossa Nord in direzione Ancona. La squadra di Fabriano giunta sul posto ha ispezionato tutta la galleria senza trovare incendi in corso.

La causa del fumo può essere riconducibile ad un’auto ferma nella piazzola di emergenza, senza proprietario, che potrebbe aver avuto un guasto meccanico. Sul posto il 118, Anas, polizia stradale e carabinieri. La strada è stata riaperta alle 12,30.