Dopo Visso, tappa a Castelraimondo per l'evento: “Diplomatiche, organizzatrici,mecenati: storie del passato per donne protagoniste del presente. Incontri itineranti con racconti drammatizzati, musica e testimonianze per riflettere sulla parità di genere”. Promosso dall’Uteam, Università della terza età dell’Alto Maceratese, con il patrocinio e contributo della Commissione per le Pari Opportunità tra della Regione Marche, l’evento ha affrontato il tema della parità di genere sotto diversi aspetti e con diversi ospiti.