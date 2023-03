OSIMO – Oggi inizia la formula 1 ma non si corre, sembra, solo in Bahrain. A Osimo non una ma ben due Ferrari hanno dato spettacolo. Peccato si sia trattato di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi.



Le vetture – una SF90 da 400mila euro ed una F12 Berlinetta dal 300mila – appartengono a due turisti, un belga ed un olandese. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Si sa solo che i due guidatori, entrambi diretti a Recanati, hanno perso il controllo delle vetture sulla curva, uscendo di strada e prendendo letteralmente il volo per poi schiantarsi nel giardino di una villetta in via Molino Basso a Osimo. La F12 è finita contro il muro di recinzione e lo ha sfondato prendendo poi fuoco.

L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza, ma poi è stata fatta rientrare perché, fortunatamente, i feriti non erano gravi.