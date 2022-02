FERMO – Tragedia questa mattina a Campiglione di Fermo. Un camionista, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del suo articolato, finendo sul marciapiede. Miracolosamente illeso un passante che si è visto il tir piombargli addosso ma, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo.



Nulla da fare purtroppo invece per l’autista del tir. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.