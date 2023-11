ANCONA – È morta la ragazzina di 15 anni che era caduta dal quarto piano di un’abitazione in zona Piano. La situazione sarebbe precipitata dopo pranzo, all’ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverata in prognosi riservata. La caduta fatale da un’altezza di 12 metri era avvenuta lunedì sera.

La 15enne era stata portata in condizioni gravissime all’Ospedale Regionale di Torrette, ieri il suo cuoricino purtroppo ha smesso di battere.



La procura ha aperto un fascicolo su quanto accaduto e sta valutando se iscrivere qualcuno sul registro degli indagati e formulare una eventuale ipotesi di reato.



Non è chiaro infatti agli investigatori come una ragazzina così giovane possa essere finita di sotto, se lo ha voluto lei e cosa l’abbia spinta a fare un gesto così estremo. La 15enne era di origini bengalesi. Pare che la famiglia avesse espresso la volontà di rientrare nel paese d’origine ma non si sa se questa possa effettivamente essere la ragione o la causa che possa aver portato a quel volo di 12 metri.