Per andare ancora più a monte della discussione che negli ultimi giorni sta ruotando intorno al cosiddetta norma anti rave, il primo punto da chiarire forse sarebbe questo: una legge c'era già. L'articolo 434 bis contenuto nel decreto legge del 31 ottobre aumenta però le pene previste per il reato mettendo una distinzione tra organizzatori e partecipanti non presente nella prima norma. Diverse però sono le criticità sollevate in merito alla nuova legge che infatti come annunciato cambierà nella sua conversione in Parlamento. Su tutte per cominciare la poca chiarezza del testo e il fatto che non si parli mai di rave.