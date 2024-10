FABRIANO – Fedrigoni annuncia l’uscita dal business dell’ufficio, ma conferma la volontà di continuare a investire sulle Marche e sulla crescita del brand Fabriano (Ancona) a livello globale.

Fedrigoni annuncia l’uscita dal business dell’ufficio, ma conferma la volontà di continuare a investire sulle Marche e sulla crescita del brand Fabriano a livello globale. Dal 1° gennaio 2025 Giano, società che si occupa del business dell’ufficio, cesserà ogni attività commerciale e produttiva. Ad ore partiranno le lettere del licenziamento collettivo per 195 dipendenti, nello specifico: gli addetti alla produzione di carta per l’ufficio, manutenzione e gestione di materiali e spedizioni dello stabilimento di Fabriano (la sola macchina continua F3), l’unità di trasformazione del vicino sito di Rocchetta (il reparto di taglio), e gli impiegati di Giano. La comunicazione da parte dell’AD Marco Nespolo è avvenuta nella riunione odierna con i sindacati in svolgimento a Fabriano (Ancona).

“Non stiamo lasciando le Marche. Continueremo a investire sullo sviluppo dei nostri siti produttivi presenti sul territorio e nel brand Fabriano, simbolo d’eccellenza del Made in Italy nel mondo e asset strategico per Fedrigoni. Faremo tutto il necessario per mitigare l’impatto sulle nostre persone. Il confronto e collaborazione con tutte le parti sociali sarà fondamentale”, le parole di Nespolo. Il Gruppo Fedrigoni, di proprietà di due fondi Bain Capital e BC Partners, nelle Marche è presente con stabilimenti a Fabriano e l’altro a Rocchetta; a Castelraimondo e Pioraco (Macerata) e Sassoferrato. Complessivamente 840 persone tra dipendenti e somministrati.

La decisione di Fedrigoni arriva dopo due anni di ricerca di partner disposti a investire su Giano per rilanciarne la competitività. “Abbiamo cercato a lungo, senza successo, partner che dessero le necessarie garanzie di sviluppo e di rilancio del business dell’ufficio”, prosegue Nespolo. “Abbiamo sondato tutti gli scenari possibili, fino a valutare la vendita dell’intero business Fabriano, nonostante sia per noi un asset strategico. Neanche in questo caso abbiamo, purtroppo, individuato potenziali partner, per cui siamo giunti alla difficile, ma necessaria decisione di uscire dal business dell’ufficio, così da poter concentrare i nostri sforzi e investimenti sui prodotti distintivi dell’arte e disegno di Fabriano, simbolo d’eccellenza del Made in Italy nel mondo e asset strategico per Fedrigoni”, ha concluso.