CAMERINO – Perde il controllo del furgoncino e finisce in un campo, dipendente del Cosmari soccorso dall’eliambulanza e trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:45 lungo la a SP.132 in località Baregnano nel comune di Camerino. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che viste le condizioni dell’uomo hanno deciso per il trasporto in elisoccorso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.