Un patto educativo tra adulti e nuove generazioni. L’assessorato alle Politiche educative del Comune di Ancona ha promosso un momento di incontro e di riflessione questa mattina al Teatro delle Muse al quale ha preso parte anche l’Ufficio scolastico regionale (Usr) per le Marche, riunendo istituzioni, dirigenti e comunità scolastica in un’unica cornice.

La direttrice generale dell’Usr Marche, Donatella D’Amico, ha voluto richiamare sin da subito il senso della giornata. “L’inaugurazione di un nuovo anno educativo e scolastico – ha affermato – è l’occasione per rinnovare la responsabilità che la comunità adulta assume verso le nuove generazioni”. “La coesione sociale – ha sottolineato il sindaco di Ancona Silvetti presente all’evento – nasce sui banchi di scuola”.