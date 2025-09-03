Il pescatore Santiago e il suo aiutante Manolìn tornano protagonisti in una nuova storia ambientata 30 anni dopo i fatti narrati nel romanzo “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway nella nuova produzione di Astrifiammante. Lo spettacolo teatrale ispirato al celebre romanzo dello scrittore americano debutterà giovedi 4 settembre nel cortile interno del Palazzo Comunale di Osimo che diventa eccezionalmente palcoscenico palcoscenico e ci trasporta nella Cuba dei pescatori degli anni Ottanta. Protagonista come suggerisce il titolo stesso dello spettacolo è proprio l'aiutante di Santiago, Manolin, che dopo anni lontano dal proprio villaggio, torna ad accudire il suo maestro, ormai al tramonto dei suoi anni. A vestirne i panni l’attore Michele Pirani che ha curato anche il testo e la regia del progetto ed è accompagnato dalle atmosfere sonore create dal maestro Francesco Paolino alla chitarra e all’organetto.