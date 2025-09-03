ANCONA – Un incendio è divampato nella notte in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giannelli, vicino all’incrocio con il Viale della Vittoria ad Ancona: le fiamme partite dal piano cottura, hanno danneggiato anche i pensili della cucina e il soffitto, sprigionando il fumo che si è diffuso nell’abitazione e nello stabile.

I condomini sono usciti dal palazzo durante l’emergenza per poi rientrare in casa tranne la famiglia residente dell’abitazione che è stata resa non fruibile dal rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte e l’intervento di spegnimento e di bonifica è durato circa due ore.

Sul posto diversi mezzi dei pompieri e le forze dell’ordine. Le cause del rogo sono in fase d’accertamento.