ANCONA – Assunta Legnante ha vinto la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel lancio del disco categoria F11. L’atleta non vedente di Frattamaggiore, residente nelle Marche e che gareggia per Anthropos di Civitanova, ha piazzato il lancio migliora al quarto tentativo arrivando a 38.01 (la medaglia d’oro era a 39.08).

Argento come a Tokio sempre dietro alla cinese Liangmin Zhang. Per agguantare l’oro adesso ci sarà il lancio del peso.

L’ironia ai microfoni Rai

“Non è questo il momento di smettere. Voglio andare a Los Angeles 2028 perché non ho mai visto l’America. Beh, non la vedrò nemmeno stavolta però comunque voglio andare in America. Quello che più mi interessa è far capire alla gente che se io sono riuscita a trovare una seconda strada, allora per tutti esiste un’altra opportunità. Nulla si conclude dopo un episodio avverso.”