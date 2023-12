ANCONA – “Salvare dal mare e dalla strada. Meno ordinanze, più accoglienza”. È la scritta impressa su uno striscione esposto stamattina, al porto di Ancona, da alcuni richiedenti asilo che dormono al Passetto e dall’Ambasciata dei diritti contro l’ordinanza antibivacco emessa dal Comune.

I manifestanti, presenti alla partenza del corteo delle barche alla Festa del Mare, hanno contestato l’ordinanza che colpirebbe “chi vive in strada, in situazioni di disagio e povertà – hanno detto dall’Ambasciata dei Diritti -. La complessa situazione migratoria e dei senza fissa dimora non si risolve con ordinanze di allontanamento per garantire il pubblico decoro, ma attivando i progetti di accoglienza in modo da non costringere le persone in strada”.