SIROLO – “Siamo particolarmente orgogliosi della qualità dell’offerta degli eventi del mese di agosto, come sempre gratuiti che toccherà tutti i comuni del Parco e soddisferà tutti i gusti e tutte le età”. A dirlo è Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero che, dopo una settimana storica per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera per elevare il Parco regionale del Conero a parco nazionale, si rituffa nella quotidiana e nell’attenzione a cittadini e turisti.

Si riparte giovedì 7 agosto con il 4′ appuntamento del ciclo “Serate Natura” con una serata dedicata alle stelle in collaborazione con il Gruppo Fotografico “La Notte” e Proloco di Sirolo. “Sarà una serata adatta a grandi e piccoli con meravigliose foto e video – ricorda il Presidente Luigi Conte – e il ciclo rientra nel Progetto ASSE finanziato al CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco con fondi Por Fesr che sta impegnando il Parco del Conero su più fronti: in estate rivolgendosi prevalentemente ai turisti, mentre in primavera ed autunno curando la formazione dei più giovani con incontri nelle scuole associati a momenti di visita dell’area protetta.

Poi due concerti al Teatro del Conero in Peschiera 30 a Sirolo di fronte alla sede dell’Ente Parco domenica 10 agosto in collaborazione con Ancona Jazz e martedì 12 agosto con l’Orchestra Giovanile Marchigiana

Domenica 24 agosto ci si sposterà a Numana per l’ultima Serata Natura dedicata a flora e fauna del Parco del Conero. Straordinaria e assolutamente unica serata venerdì 29 agosto all’Archeodromo del Conero, l’unico a tema piceno realizzato nelle Marche con un concerto per Arpa dal titolo “Echi di Arpa nella notte picena” ad ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

“Domenica 31 agosto – insiste – saremo ad Ancona al Parco del Cardeto per una serata di musica e divertimento in collaborazione con il Comune di Ancona per poi spostarci a Camerano nel weekend successivo alla tradizione Festa del Rosso Conero.

Chiusura sabato 13 settembre col recupero del musical Jesus Christ Super Star al Teatro del Conero rinviato per pioggia lo scorso 8 luglio con la partecipazione di oltre 50 soliti e coristi più i membri della band. “Voglio ringraziare tutto lo staff dell’Ente parco per lo straordinario sforzo organizzativo, il direttore artistico Roberto Raffaelli, le amministrazioni comunali, il CEA Parco del Conero, l’Associazione Riviera del Conero, la Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro-Urbino che ci accompagna in tutto questo percorso” – insiste il Presidente. “Grazie anche ad Acquambiente, King Sport, Bcc Filottrano, Si con Te di Sirolo, Numana e Marcelli, le Pro Loco dei Comuni del Parco, il Consorzio Baia di Portonovo, la Croce Azzura di Sirolo e la Croce Rossa di Osimo”.

“L’obiettivo di questo ricco e variegato programma – conclude Luigi Conte – resta quello di valorizzare il lavoro di tutela, conservazione e valorizzazione del Parco del Conero che questo consiglio direttivo sta portando avanti con impegno e determinazione”.

Tutte le informazioni relative al Festival del Parco 2025 sono disponibili sul sito www.parcodelconero.org sul Giornale del Parco On line, presso il Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo e sui profili social ufficiali.