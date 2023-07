ANCONA – Primo arrivo di mercato in casa Ancona: si tratta di Giuseppe Agyemang. Il classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana per poi proseguire il suo percorso di crescita nell’Under 17 e nella Primavera del Bologna. Il difensore ha militato in Serie D nel Lentigione (56 presenze), per poi passare all’Imolese in C (33 gettoni).

Svincolatosi dalla società romagnola, ha firmato un contratto biennale.