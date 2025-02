SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un anziano residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dopo essere rimasto gravemente ustionato a seguito di un incendio scoppiato questa mattina nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate da un corto circuito, che ha interessato il divano su cui l’uomo era seduto. In quel momento si trovava da solo in casa, in attesa dell’arrivo della persona che solitamente lo assiste. L’incendio lo ha investito, provocandogli ustioni su gran parte del corpo.