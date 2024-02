PESARO – L’abbraccio della città a Mahdi per dare simbolicamente un calcio al razzismo: il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’assessore allo Sport Mila Della Dora, hanno incontrato il giovane calciatore, di origine nordafricana, vittima di insulti razzisti durante una partita.

“Ci rivolgiamo spesso ai ragazzi delle scuole dicendo che i germi dell’intolleranza e del razzismo si possono combattere con la memoria, facendo prevalere la cultura della pace, uguaglianza e libertà. Ma anche e soprattutto con l’esempio, quotidiano, degli adulti. A scuola, in famiglia, sugli spalti dei campi da calcio. Lo sport è un luogo di crescita, dove siamo tutti uguali e dove non ci sono differenze – hanno detto rivolgendosi a Mahdi e ai suoi compagni di squadra-. O almeno dovrebbe essere così, ma a volte la stupidità e l’ignoranza delle persone non ha limite. Ciò che successo a Mahdi è inqualificabile, soprattutto perché fatto da genitori. I primi che dovrebbero dare il buon esempio. Era importante non fare finta di niente, denunciare, perché fatti come questi non si ripetano mai più. Lo sport è vita è un luogo di crescita, dove si creano amicizie che si portano avanti per tutta la vita. Quindi avanti, mettetecela tutta e insieme giochiamo per sconfiggere il razzismo”.

Importanza del rispetto per gli avversari, un valore sottolineato dall’assessore allo Sport Mila Della Dora: “una cultura da insegnare ai più giovani, importante sia dentro che fuori dal campo. Episodi come questi siano da monito perché non si ripetano mai più”.