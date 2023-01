PIANDIMELETO – Incidente mortale nel Montefeltro, dove ha perso la vita un 32enne di Piandimeleto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella galleria tra Lunano e Sant’Angelo in Vado della statale 687 pedemontana. Secondo i rilievi dei carabinieri, il Suv su cui il 32enne viaggiava ha attraversato l’altra corsia di marcia e si è schiantato contro la rientranza di un’area di emergenza.

Non sono rimasti coinvolti nessun veicolo e nessun’altra persona. L’allarme è stato dato da un automobilista in transito. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118 ma è risultato inutile ogni tentativo di soccorso. Il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un malore e un colpo di sonno, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il Suv è stato posto sotto sequestro. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario ad eseguire i rilievi e a rimuovere automezzo e salma, che è a disposizione dell’autorità giudiziaria.