ANCONA – La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi 2024, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano. Alle ultime Olimpiadi Raffaeli ha ottenuto la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023 e bronzo nel 2025.

L’onorificenza verrà consegnata durante la Giornata delle Marche che si terrà mercoledì 10 dicembre a Senigallia al Teatro La Fenice. Lo ha stabilito l’apposita Commissione per il conferimento dell’onorificenza Picchio d’oro riunita oggi pomeriggio, presieduta dal consigliere regionale Renzo Marinelli. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a marchigiani che si sono distinti particolarmente in attività culturali, sociali, economiche, scientifiche e sportive.

“La nostra campionessa Sofia Raffaeli è un esempio di talento che si distingue nel panorama agonistico internazionale. – commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli – Atleta esemplare, espressione di valori morali e sportivi, Sofia è la testimonianza di un percorso costruito nel tempo, con serietà, passione e amore per la ginnastica e di un forte attaccamento alla sua terra dove continua ad allenarsi e a crescere. I suoi traguardi valorizzano le Marche e ispirano le nuove generazioni a credere nel proprio sogno”.