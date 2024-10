Il clamore suscitato da una vittoria inaspettata. Il tonfo fragoroso che fa seguito a una sconfitta inattesa. Lo scalpore determinato dalle dichiarazioni dei protagonisti o da alcuni casi eclatanti che hanno investito il mondo dello sport. Tutto ciò che fa rumore in ambito sportivo. Sarà questo il tema conduttore di Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che torna a Macerata con un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 9 al 13 ottobre prossimi.

«Torna a Macerata una nuova e sempre ricca quanto attuale edizione di Overtime Festival, un appuntamento che porta in città ospiti nazionali e internazionali che si confronteranno sulla cultura sportiva e sull’etica dello sport – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. I tanti incontri rappresentano un’occasione unica per offrire spunti di riflessione preziosi non solo in campo ma nella vita di tutti i giorni, coinvolgendo in primis i giovani che dai valori dello sport posso trarre insegnamenti e benefici per il loro percorso di crescita».

«La nuova edizione di Overtime è pronta ad iniziare con un ricco programma che si dipanerà su cinque giorni con tantissime iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su passione e agonismo sportivi – interviene l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Un festival che come Amministrazione comunale sosteniamo perché condividiamo le sue finalità: mantenere viva l’attenzione sui valori etico-sociali connessi allo sport, per celebrare gli spaccati di vita vissuta e le mille sfaccettature di chi lo sport lo pratica, ma anche di chi ne scrive, di chi ne ha fatto il proprio lavoro e di chi semplicemente lo segue con passione, trasporto e partecipazione».

Mercoledì 9 ottobre il giornalista Antonio Maria Mira metterà in guardia gli sudenti maceratesi dai rischi insiti nel match fixing e nelle scommesse sportive illegali in un appuntamento organizzato in collaborazione con il Presidio Libera "Ciro Colonna" di Macerata.

Nel pomeriggio ospite di Overtime, in un evento in collaborazione con arena, Marco Pedoja, allenatore di nuoto conosciuto per essere mentore e tecnico di Nicolò Martinenghi, oro olimpico nei 100 metri rana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alle 18 Davide De Zan, giornalista e conduttore televisivo, firma del ciclismo sulle reti Mediaset, presenterà il suo libro Pantani per sempre, un’inchiesta a tutto tondo sulla vita e la morte di uno dei più celebri protagonisti del ciclismo moderno. Alle 19 Evaristo Beccalossi, uno dei calciatori più talentuosi degli ultimi quarant’anni, capace di deliziare il pubblico con le sue giocate imprevedibili, presenterà La mia vita da numero 10 insieme alla coautrice Eleonora Rossi con la moderazione di Marco Civoli, il telecronista Rai che dopo il tiro di rigore decisivo realizzato da Fabio Grosso in finale contro la Francia ai Mondiali 2006 pronunciò quell’indimenticabile "Il cielo è azzurro sopra Berlino".

Alle 21 a inaugurare ufficialmente la manifestazione le due campionesse marchigiane di ginnastica ritmica protagoniste a Parigi 2024, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, accompagnate dall’allenatrice Claudia Mancinelli e dalla dirigente della Società Ginnastica Fabriano Maila Morosin.

Giovedì 10 ottobre spazio al tradizionale appuntamento con lo sport paralimpico con ospiti lo schermidore marchigiano Michele Massa e l’ex atleta di tennistavolo Patrizia Saccà, in stretta sinergia con il CIP Marche. All’incontro parteciperà anche Nazareno Rocchetti, ex fisioterapista della Nazionale italiana di atletica leggera e sostenitore di Overtime fin dai suoi albori.

In collaborazione con Coni Marche e Scuola Regionale dello Sport Coni Marche il convegno “Le Olimpiadi al microfono. Voci ed emozioni a Parigi 2024” con la testimonianza di chi le recenti Olimpiadi le ha raccontate in TV o alla radio: il commentatore tecnico RAI per la scherma Stefano Pantano, Federica Zille (Dazn), Gerardo De Vivo (Agenzia Area) e Lucia Blini (Sport Mediaset). A seguire la presentazione del racconto “Era Bono!” dell’autore Yari Riccardi vincitore del 52° Concorso Nazionale per il racconto sportivo del CONI.

Durante il pomeriggio presentazione in anteprima nazionale del libro La mia difesa personale di Lorenzo Migliorelli intervistato dalla giornalista Ester De Troia.

Alle ore 18.30 è previsto il graditissimo ritorno di uno storico e affezionato amico di Overtime, Marino Bartoletti, con il libro La partita degli dei. Alle ore 21, presso il Teatro della Filarmonica esordio al Festival, intervistato da Valerio Calzolaio e Federica Zille, per un grande numero 10 del calcio degli anni Sessanta e Settanta, "Golden boy" Gianni Rivera, pallone d’oro nel 1969, vincitore con la maglia del Milan di tre scudetti, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Venerdì 11 ottobre Nevio Scala, l’allenatore che fece grande una squadra di Provincia, il Parma, sarà protagonista del tradizionale incontro organizzato con gli studenti maceratesi dal Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Macerata, il progetto “La vita si suda” e Associazione Glatad Onlus; l’ex campione NBA Silverster Gray racconterà la sua incredibile e altalenante vicenda sportiva e umana insieme a Paola Rivolta, autrice del libro “Sylvester. La storia di Sylvester Gray”.

Presenti anche prestigiosi esponenti del movimento arbitrale calcistico italiano: Gianpaolo Calvarese, 150 dirette partite in Serie A, sarà testimonial del progetto “Allenarsi per il futuro”; Gianluca Rocchi, designatore arbitri Serie A e B e Katia Senesi, componente Comitato Nazionale AIA, racconteranno le loro esperienze professionali in collaborazione con AIA Macerata.

Ospiti del festival due grandi radiocronisti italiani che hanno fatto la storia della popolare trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto": Francesco Repice accompagnerà la presentazione del libro “Lontano da me” del giornalista RAI Andrea Marotta; Riccardo Cucchi con la sua opera “Un altro calcio è ancora possibile” metterà in luce il lato migliore del calcio, ossia ciò che potrebbe davvero essere se i valori fossero considerati più importanti dei profitti.

Ha commentato il formidabile oro delle ragazze della pallavolo italiana a Parigi il telecronista Rai Marco Fantasia, presente a Overtime con il libro Golden Set-storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare.

A completare il programma pomeridiano di venerdì l’incontro con Massimiliano Verdino, autore di Polvere d’oro. Il calcio africano come metafora culturale, saggio di antropologia visuale che prende le mosse da una serie di fotografie scattate dall’autore. A dialogare con lui sul calcio africano Giuseppe Dossena, bandiera del Torino e della Sampdoria, Campione del Mondo 1982, che vanta esperienze da allenatore anche in Libia ed Etiopia.

Alle 21, nella splendida cornice del Teatro Lauro Rossi di Macerata, uno dei momenti più attesi del festival: gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola daranno vita a una originale puntata on the road del loro fortunatissimo Viva el Futbol, il format che non si limita a replicare le consuete analisi calcistiche, ma le trasforma in un dialogo vivace e coinvolgente, incentrato sull’engagement del pubblico e sulla partecipazione attiva, rendendo ogni episodio un’occasione unica di confronto e di celebrazione del calcio.

Il programma di sabato 12 ottobre è caratterizzato dalla partecipazione di tre ex protagonisti della Serie A di calcio: Filippo Galli, storica bandiera del Milan e difensore centrale che ha marcato i più grandi giocatori avversari, da Platini a Maradona, presenterà Il mio calcio eretico. Dai trionfi con il Milan al lavoro con i giovani; Michele Padovano, attaccante che con i suoi gol ha contribuito al trionfo della Juventus nella Coppa dei Campioni 1995/96, con il suo Tra la Champions e la libertà descriverà con coraggio e sincerità la prova più difficile della sua esistenza, la lunga vicenda giudiziaria nella quale si è trovato invischiato suo malgrado, conclusasi con una sentenza di assoluzione; Sébastien Frey, portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa, presenterà in anteprima nazionale Istinto Puro, libro scritto con il giornalista Federico Calabrese in cui ripercorre la sua carriera che lo ha condotto da un piccolo parcheggio di un quartiere francese fino a San Siro (eventi in collaborazione con Play District).

Ad arricchire il calendario l’incontro “Rialzati e cammina – L'arte di sbagliare bene: il segreto per una mentalità vincente” con ospite il mental coach Luca Paoli, l’ex pallavolista Lucia Bosetti (attualmente dirigente della Helvia Recina Volley) e la moderazione di Emanuela Corvatta.

Non mancheranno le risate all’Overtime Arena allestita in Piazza Cesare Battisti: Cristiano Militello, intervistato dalla firma del Guerin Sportivo Nicola Calzaretta, illustrerà striscioni, cori, scritte sui muri, sfondoni giornalistici, gufate leggendarie, tutti raccolti nel libro Giulietta è ‘na zoccola forever.

Alle ore 21.30 di sabato 12 gran finale di giornata al Teatro Lauro Rossi con lo storyteller Federico Buffa e lo scrittore Fabrizio Gabrielli a presentare La Milonga del Fu´tbol. Un secolo di calcio argentino, uno straordinario affresco che attraversa i decenni, ripercorrendo la storia di fenomeni che, sul campo e fuori, hanno riscritto le regole del gioco del calcio. Da Renato Cesarini a Lionel Messi, passando per Omar Sivori e Diego Armando Maradona. A stimolare il racconto con le sue tradizionali verve, ironia, competenza Marco Ardemagni, storico sostenitore di Overtime, con cui collabora ininterrotamente da 12 anni. Evento offerto da Centro Commerciale Val di Chienti.

Nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 13 ottobre, in programma: la presentazione del libro Facce da old con ospiti il fotografo Alessandro Losurdo, Emanuele Panunti (Macerata Rugby) e Giacomo Andrenelli (fondatore Arm Rock Caffè Old Macerata); la presentazione del libro Pionieri. Le origini del rugby in Italia. 1910-1945 con l’autore Elvis Lucchese e la moderazione di Alessio Carlocchia; l’incontro “All in One: Lube Academy Treia e Macerata Rugby insieme verso il futuro dell'inclusione attraverso lo sport” con la partecipazione di Federico Giunti (Direttore Tecnico Lube Academy Treia), Rodolfo Micucci (USD Treiese), Alessandra Fermani (Unimc), Rolando Mozzoni (Macerata Rugby) e la moderazione di Emanuele Panunti (Macerata Rugby); la presentazione del libro La partita. Argentina – Inghilterra 1986 con ospite lo scrittore Fabrizio Gabrielli.

A chiudere il Festival Pierluigi Pardo, il telecronista che in maniera magistrale e sempre sorprendente intreccia preparazione tecnica e simpatia. A intervistarlo il giornalista Rai Riccardo Milletti in un appuntamento in collaborazione con Università di Camerino.

Overtime ospiterà anche la quarta edizione di ACES International Video Awards, proiezione e premiazione dei video promozionali di candidatura a Regione/Città/Comuni/Isola/Comunità europee dello Sport. All’evento, ideato da Aces Italia, delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, parteciperanno amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia e d‘Europa che avranno anche la possibilità di creare sinergie e riflettere sul sempre più rilevante ruolo che la promozione turistica e lo sport rivestono nello sviluppo dei loro territori e delle loro comunità durante il convegno previsto venerdì 11 ottobre nella Sala consiliare del Palazzo Comunale di Macerata dal titolo “Sport, cultura e turismo. Esperienze multimediali e pratiche innovative”.

PER OVERTIME 2024 PRESTIGIOSI PARTNER CULTURALI:

_confermata la tradizionale e preziosa partnership con l’Università degli Studi di Macerata con tanti professori dell’Ateneo coinvolti nella manifestazione. Da segnalare: mercoledì 9 ottobre il convegno “Sport e territori” in cui interverranno il prof. Simone Betti (Unimc), il prof. Carmelo Maria Porto (Unime), prof. Enrico Nicosia (Unime), Diego Borghi (Unimc), Lorenzo Virgini (Unimc), la giornalista Lucia Blini (Sport Mediaset), Daniele Gigli, Roberto Cirri e Fabrizio Graziotti (organizzatori L’Intrepida); venerdì 11 l’incontro “La vittoria più bella è dar voce agli oppressi” con la prof.ssa Natascia Mattucci (Unimc), la prof.ssa Alessia Bertolazzi (Unimc), il giornalista Riccardo Cucchi e il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury e la moderazione del giornalista Giovanni Romano (RaiTGR Molise); sempre venerdì “Il mio Fantacalcio” con ospite il giornalista Riccardo Albini, inventore del Fantacalcio, e la moderazione del prof. Giacomo Gistri (Unimc).

_ Nuova collaborazione anche con Università di Camerino che ha da sempre ritenuto la formazione dei propri studenti e delle proprie studentesse attinente il benessere della persona nel suo complesso. Nei corsi di laurea come nelle attività trasversali particolare attenzione viene riservata alle tematiche dello sport, di una sana ed adeguata nutrizione ed alimentazione e dei corretti stili di vita. Proprio in questo anno accademico sono in partenza due nuovi master, Biomeccanica clinica e del gesto sportivo e Comunicazione scientifica e public engagement destinati a quei laureati che hanno necessità di formarsi in queste tematiche.

_instaurata una nuova collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche che giovedì 10 ottobre presenterà in anteprima nazionale il Centro di Medicina dello Sport con la partecipazione del Dr. Antonio Dello Russo e che venerdì 11 ottobre organizzerà l’appuntamento “Sport & Studio: l’equilibrio per vincere” con protagonisti il martellista Giorgio Olivieri e il prof. Massimo Conti. L’incontro sarà focalizzato sulle testimonianze di come alcuni giovani sportivi siano riusciti brillantemente a conciliare studio universitario e pratica sportiva di alto livello.

Protagoniste anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di registi e videomaker di settore. Overtime Film Festival si consolida come una tra le più prestigiose rassegne cinematografiche a tematica sportiva in ambito nazionale. A tal proposito sarà ospite del Festival Francesco Gallo, il regista cosentino che presenterà il suo documentario “Ebrei, Sport e Shoah” e verrà premiato il video "AC Milan Away Kit 24/25", opera del regista Gianluca Grandinetti, dell’agenzia creativa NSS Factory e del direttore creativo Vincenzo Schioppa. Accompagnerà la visione di alcune delle proiezioni in programma la testimonianza dell’atleta dell’aeronautica militare Matteo Levantesi. I premi per i vincitori di Overtime Film Festival 2024 sono disegnati dall’artista Mauro Cicarè.

Rinnovate anche le collaborazioni con il territorio, dalle realtà associative alle aziende, dai club service agli Ordini professionali. Tra i convegni in cartellone “Il processo sportivo” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Macerata, alla presenza di avv. Giammario Schippa, avv. Giancarlo Nascimbeni, avv. Francesca Ippoliti, prof.ssa Francesca Spigarelli. Ospite dell’incontro il motociclista Franco Uncini.

Quattro le mostre in programma durante le giornate di manifestazione. Alla Galleria Antichi Forni Obiettivi sullo sport a cura di Andrea Muti, Scatti e ritratti. Edizione rumorosa, mostra collettiva coordinata dal fotografo maceratese Massimo Zanconi, Fuori dagli schemi, illustrazioni a cura di Osvaldo Casanova. A completare il quadro Ma che rumore fa!, esposizione nelle vetrine dei commercianti del centro storico di Macerata di maglie da gioco e memorabilia a cura di Nicola Calzaretta e Associazione culturale Pindaro.

Non mancano altri storici amici del Festival, grandi firme del giornalismo: Valerio Calzolaio, Fulvio Paglialunga, Luca Leone, Andrea Capretti, Marta Elena Casanova.

I ragazzi del Macerata Rugby oltre alle attività già indicate organizzeranno presso il campo da rugby Elia Longarini, l‘ottava edizione del Memorial Elia Gaglione, preceduta dall’incontro intitolato Gli Astuti: dal rugby alla formazione professionale. Progetti di futuro nel mondo dell'Autismo con ospiti Rolando Mozzoni (Macerata Rugby), Francesca D’Alessandro (Ass. Politiche Sociali Comune MC), Giancarlo Giulianelli (Garante per i diritti alla persona Regione Marche), dott.ssa Gioia De Angelis (Astuta Ability Accademy) e la moderazione di Emanuele Panunti (Macerata Rugby).

Confermata la tradizionale e partecipatissima sezione che guarda all’enogastronomia e alla sana alimentazione con Coop Adriatica 3.0, Tipicità, ESN Macerata, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi, impreziosita dalla partecipazione dello chef Gianmarco Di Girolami. Il contest di cucina “Il suono del gusto: sfida ai fornelli con le Mistery Box” coinvolgerà appassionatamente gli studenti e si svolgerà al ristorante Signore te ne ringrazi alla presenza dello chef Michele Biagiola. Premiazioni previste domenica 13 ottobre.

Novità di Overtime Festival 2024, in collaborazione con il Birrificio artigianale Malaripe e l'artista internazionale Osvaldo Casanova, la serie esclusiva di tre birre in lattina (bock, german pilsner, session ipa) ispirate al tema del "rumore" nello sport. Le etichette, create da Casanova, trasformano ogni birra in un'opera d'arte e saranno distribuite in oltre dieci locali del centro storico di Macerata durante il festival.

Appuntamenti di rilievo Activita Jam a cura di Activita, momento di incontro libero tra praticanti di Parkour di qualsiasi livello, che hanno voglia di condividere il proprio allenamento con altre persone; l’appuntamento Kung-Fu. Tradizione. Passione. Futuro con la presentazione del maestro Francesco Maria Andreucci a cura di ASD Arti Marziali T.K.F.A e Dumpling Bar Macerata; l’incontro Il silenzio fa rumore Shiatsu a cura di Professione Shiatsu.

Tante le scuole coinvolte nella quattordicesima edizione. Saranno organizzati incontri con gli studenti di ITE Alberico Gentili, IIS Giuseppe Garibaldi, Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Convitto Nazionale Leopardi, IPSIA Corridoni di Corridonia.

Overtime è un'idea di Pindaro Sports & Events, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, Provincia di Macerata, UNIMC, Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, CONI Marche, CIP nazionale, CIP Marche, Panathlon International Club Distretto Italia, Accademia di Belle Arti Macerata, con il patrocinio di Rai Marche, media partner TGR.

