JESI – Schianto tra un furgone e un camion lungo la SS76, in direzione Fabriano, nei pressi dell’uscita di Jesi Est. Dopo l’urto uno dei mezzi pesanti si è ribaltato finendo nella scarpata a bordo strada: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.