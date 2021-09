SERRAVALLE – Schianto in galleria lungo la statale 77, all’altezza di Serravalle di Chienti tra un camion e una vettura. All’interno di quest’ultima si trovavano un uomo di 46 anni e la figlioletta di otto. Sono rimasti intrappolati nelle lamiere della vettura e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Camerino per liberarli. Sono poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118: il papà è stato portato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in eliambulanza in prognosi riservata. Anche la bambina è stata soccorsa e portata in ambulanza al pediatrico Salesi.