Assalti a colpi di esplosivo ai bancomat tra il Fermano e il Maceratese, una banda scappa col bottino. E’ caccia aperta ai malviventi. Una notte da incubo quella appena trascorsa per gli istituti di credito: è iniziata nel Fermano, a Porto Sant’Elpidio per la precisione, dove intorno all’1,30. A quell’ora infatti è scattato l’allarme del bancomat della Bper di via Mazzini.



L’allarme ha richiamato sul posto diverse pattuglie della polizia di Stato. L’arrivo degli agenti ha costretto i malviventi in fuga. Alcuni residenti hanno notato quattro persone scappare a bordo di un’Audi. E proprio la stessa banda potrebbe essere responsabile di di altri due assalti, in questi casi andati a segno, avvenuti a distanza di poche ore nel Maceratese. Intorno alle 3 è stato fatto esplodere il bancomat della Bcc di Piediripa di Macerata. E da lì a circa un’ora, altra esplosione, questa volta a danno della Carifermo di Porto Potenza. I malviventi, una volta messo mano al denaro contenuto negli sportelli Atm hanno fatto perdere le loro tracce. Sui colpi stanno indagando gli agenti e gli investigatori della polizia di Stato.