Il potere dell’amore raddoppia. Dopo il grande successo della serata al teatro Sperimentale di Ancona, la Fondazione Lorenzo Farinelli, in collaborazione con il Parco del Conero, ripropone la grande festa musicale per ricordare Lollo e sostenere la lotta contro i linfomi. Domenica 9 luglio, dalle ore 21.30, si accenderanno i riflettori del suggestivo Teatro del Conero di Sirolo (via Peschiera 30) per accogliere i grandi successi degli anni Ottanta interpretati dagli IF.

Sul palco, Carlo Lantieri (chitarra), Diego Vitaioli (batteria), Stefano Fedeli (voce), Maurizio Miranda (voce e sax), Maurizio Picciafuoco (tastiere) e Daniele Natalini (basso)e due ospiti speciali: Dania Orlando e Fabia Buglioni. L’affiatata band anconetana eseguirà brani di Spandau Ballet, Michael Jackson, Tina Turner, Prince, Tears for Fears, Queen e tanti altri iconici brani del pop-rock internazionale. Immancabile la canzone preferita da Lorenzo Farinelli, The Power of Love dei Frankie Goes To Hollywood.

Il ricavato della serata sarà devoluto integralmente al finanziamento della ricerca scientifica, con particolare riferimento allo sviluppo delle terapie Car-T, che prevedono l’uso di cellule immunitarie del paziente, ingegnerizzate geneticamente per riconoscere ed eliminare le cellule tumorali resistenti ad altri trattamenti. Quelle su cui Lollo aveva riposto tutte le sue speranze.

Posto unico a 15 euro. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket al seguente link: Biglietti concerto The If Vivaticket, nei punti vendita collegati al circuito (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) e alla biglietteria del Teatro delle Muse di Ancona.

Appuntamento domenica 9 luglio, ore 21.30, al teatro Parco del Conero, via Peschiera 30, Sirolo.

Info: 335.6603497

mail: info@fondazionelorenzofarinelli.it