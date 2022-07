PESARO – Quasi due miliardi per l’arretramento e il potenziamento delle stazioni ferroviarie di Pesaro e Fano. Poi ancora due bypass tra Porto San Giorgio e Grottammare e tra Porto Recanati e Civitanova. E’ in sintesi l’esito della visita di Enrico Giovannini, Ministro alle Infrastrutture ieri a Pesaro. L’incontro era stato anche anticipato da dichiarazioni di dissenso, tra cui quella del presidente di Confindustria Bocchini che aveva posto l’accento sulla mancata attenzione al territorio anconetano. Il ministro con una telefonata lo avrebbe rassicurato riguardo l’accelerazione necessaria per il potenziamento della Orte-Falconara, per incrementare il traffico merci specie in collegamento con il porto di Ancona.