ARQUATA DEL TRONTO – Monitoraggio del traffico dalle 8 alle 20, con divieto di accesso alla piana di Castelluccio alle auto che dunque riceveranno l’alt a Forca di Presta e ancora più a valle in caso di afflusso eccezionale. E’ quanto comunica il Comune di Arquata del Tronto per i giorni del 3 e 4 e 10 e 11 luglio. Se dopo mesi di incontri si è cercata una soluzione per rendere sostenibile il grande afflusso di auto e persone come accaduto negli anni scorsi, tra caos e parcheggi selvaggi, di fatto sul versante ascolano ci sarà lo stop alle auto verso la fioritura dei campi coltivati a lenticchia. Il Comune di Norcia si è organizzato con un sistema di prenotazione via app dei parcheggi nel territorio comunale e bus navetta per raggiungere Castelluccio.

Stop alle auto a Forca di Presta. Sul versante marchigiano, mancando spazi idonei, la Questura di Ascoli con le autorità umbre ha concordato un sistema di accesso controllato. Nel territorio arquatano il traffico sarà monitorato in 2 punti di filtraggio presidiati da diverse pattuglie: all’innesto tra la S.P. 89 Valfluvione e la S.P. 34 Forca di Presta (salendo, a circa 2,5 km da Pretare) e, più a monte, al valico di Forca di Presta (poco prima del confine con l’Umbria).Nella fascia oraria e nei giorni indicati vige il divieto assoluto di accesso alla piana per tutti gli autoveicoli che dunque (per quanto riguarda il versante marchigiano) saranno bloccati al valico di Forca di Presta o, solo in caso di afflusso eccezionale, al punto di filtraggio più a valle. Possono passare invece residenti e gli esercenti di Castelluccio, per gli ospiti delle strutture ricettive, i disabili, le biciclette, le moto e i bus turistici. Salvo disposizioni contingenti (e solo per motivi di sicurezza) delle pattuglie presenti sul posto, il Comune di Arquata garantisce l’accesso a Forca di Presta a tutti coloro che intendono fare escursioni al monte Vettore e alle altre destinazioni raggiungibili a piedi partendo dal valico.

Sul lato maceratese bus da Visso e Ussita, sul versante ascolano si attiva Montemonaco. I comuni dell’Alto Nera, invece, trovano in extremis il piano B con Contram che organizzerà un servizio di bus navetta per raggiungere la grande piana in fiore per i prossimi due week end. Partenze da Ussita (centro) alle 8:10, 10:25, 13:10, 15:10, 18:10. Partenze da Visso (poste) alle 8:30, 10:45, 13:30, 15:40, 18:30. Non sarà possibile però acquistare il biglietto a bordo: prenotazione obbligatoria del titolo di viaggio per andata e ritorno su https://marcheroma.contram.it/home/index.

Sul versante ascolano anche Montemonaco si attrezza con il servizio bus navetta. Nel volantino tutte le indicazioni.