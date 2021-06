Sono 118 (-8 in 24 ore) i ricoverati causa Covid 19 nelle Marche, alla data di oggi. La diminuzione interessa tutti i reparti: 21 i degenti in terapia intensiva (-2), 41 in semi intensiva (-3), 56 nei reparti non intensivi (-3). Sono invece 4 i ricoverati nei pronti soccorso (+3).

Nel dettaglio, è Marche Nord-Pesaro a ospitare il maggior numero di ricoveri per le conseguenze del virus: 29 in totale, divisi nei vari reparti. Segue Ancona-Torrette con 18 degenti.

In aumento il numero di dimessi guariti: +263 in 24 ore, con un totale di 96357 persone fuori dall’incubo del Covid dall’inizio della pandemia.

Nessun decesso causa Covid in 24 ore

Nelle ultime 24 ore non si è verificato nessun decesso dovuto alle conseguenze del Covid. Sono, invece, 3018 i decessi dall’inizio della pandemia.