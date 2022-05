60 contenitori graficizzati per la raccolta differenziata dove conferire plastica, lattine e carta, altri 30 per intercettare la frazione organica e gli oggetti compostabile nell’area dello Street Food

“Sarà un’edizione 2022 della Fiera di San Ciriaco all’insegna della sostenibilità e AnconAmbiente ha voluto fare la sua parte”.

Queste le parole di Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente S.p.A. relative alla particolare modalità di conferimento dei rifiuti per tutti gli utenti che in questi giorni frequenteranno l’evento.

“Abbiamo posizionato ben 60 contenitori graficizzatati ad hoc per l’occasione da 1.100 litri in cui poter fare la raccolta differenziata e conferire plastica, lattine e carta, materiali che potranno, quindi, andare a riciclo. Un vero e proprio progetto pilota che permetterà di intercettare questi preziosi rifiuti che in altro modo andrebbero a finire nei cestini stradali e, quindi, nella frazione indifferenziata. Altri 30 contenitori standard per la frazione organica da 240 litri saranno poi posizionati nell’area del San Ciriaco Street Food in Piazza Pertini, molto utili per gettare gli avanzi di cibo e piatti, posate e bicchieri monouso compostabili”.