FORLI’ – Detenuto trovato morto nella sua cella nel carcere di Forlì nella notte di Pasqua. La procura ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per la morte di un 29enne originario della Tunisia. L’uomo, che risulta residente a Fabriano era stato trasferito dal carcere anconetano di Montacuto a quello di Forlì, tre mesi fa, su decisione della direzione carceraria dopo alcuni problemi avuti in cella anche con gli altri reclusi. Si chiamava Mohamed Medi Cherif ed era in carcere per una misura cautelare per una rapina commessa a Jesi, quasi un anno fa, per la quale era stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione. La Procura ha disposto l’autopsia che è stata eseguita lunedì e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il legale dell’uomo, su mandato dei familiari, ha intenzione di chiedere di fare luce sulle cause della morte del 29enne e di chiarire se si siano verificate tutte le condizioni a tutela dei diritti del detenuto. L’avvocato aveva rivolto nelle scorse settimane diverse richieste, interpellando il Sert e cercando di trasferire il suo assistito in una comunità. Il tunisino infatti avrebbe avuto una grave dipendenza da sostanze stupefacenti. Tentativi che però non sono andati a segno in tempi utili. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.