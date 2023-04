Chi fa sport lo sa: per vincere una partita bisogna lavorare insieme. Se la partita poi vale una vita, il messaggio è ancora più importante. E’ con questo spirito che sabato presso il CONI di Ancona lo Iom e numerose società sportive del territorio hanno stretto un patto di amicizia e collaborazione.

L’occasione: una tappa del Talk show itinerante “Buonasera Marche Show” edito da Filodiffusione di Paolo Filippetti. Protagonisti sul palco lo Iom Ancona, rappresentato dalla Presidente Anna Maria Renzi e dal Direttore Scientifico Alberta Pilone, il Dott. Alberto Tagliapietra referente del progetto “Atleti al tuo fianco”, Fabio Luna Pres. del CONI Marche e Claudia Rossi, campionessa Mondiale di Vela.

La serata, introdotta dai saluti istituzionali dell’Assessore Emma Capogrossi e impreziosita dai saluti via video di Massimo Gadda e Giorgia speciale, ha visto alcune tra le più importanti società sportive locali aderire alla campagna di sostegno in favore dello Iom: dirigenti e allenatori hanno ricevuto uno striscione che affiggeranno negli impianti sportivi del territorio in occasione di allenamenti e partite ufficiali.

Un grazie speciale all’Ancona Calcio, rappresentata nell’occasione dalla DG Roberta Nocelli, al Campetto Basket, con il banner consegnato nelle mani d’acciaio del Team Manager Daniele Giachi, all’Ancona Respect di Alessio Abram, al Rugby Falconara e al suo portavoce Stefano Tarini.

Un pomeriggio di testimonianze, impegni, emozioni ma anche… sorrisi. Visto che la risata è la migliore delle medicine, non poteva mancare Stefano Ranucci, in arte Rana, che ha intrattenuto con la sua simpatia il pubblico, composto anche da numerosi atleti del Campetto Basket e dell’Ancona Respect.

Anche Rana però ha saputo emozionare, quando ha raccontato il suo impegno come volontario per il Reparto di Oncologia dell’Ospedale dei Bimbi, il Salesi di Ancona.