ANCONA – Paura questa mattina per una 18enne anconetana che a bordo del proprio scooter si è scontrata con un altro ciclomotore. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto lungo il Vilale della Vittoria all’incrocio con via Rismondo.



Ad avere la peggio nell’incidente, le cui causa sono ancora in fase di accertamento, la giovane 18enne, sbalzata a terra nell’urto e travolta. La ragazza è stata subito trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. La ragazza avrebbe riportato contusioni e un trauma al ginocchio.