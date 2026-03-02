ACQUALAGNA – Al via il varo del nuovo viadotto Candigliano ad Acqualagna, sulla SS3 Flaminia. L’opera, lunga 300 metri e realizzata con imponenti conci in acciaio corten da 48 tonnellate, rappresenta uno snodo vitale per collegare la costa adriatica a Roma.

Con un investimento di 19 milioni di euro, la struttura sostituisce la vecchia configurazione garantendo standard di sicurezza all’avanguardia. L’intervento si inserisce in un piano di rigenerazione più ampio da 140 milioni tra Fano e Gubbio.

L’assessore Francesco Baldelli ha sottolineato come la sinergia con Anas stia portando il territorio nella “Serie A” delle infrastrutture, rompendo l’isolamento delle aree interne e migliorando la competitività regionale.