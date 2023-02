👉Come ogni giovedì torniamo in onda per una puntata speciale di Sibilla, le voci della ricostruzione. Un’altra puntata on the road tra Bolognola e Ussita. Appuntamento alle 21 con il nostro programma di approfondimento sulla ricostruzione post sisma del 2016 e trasmesso in contemporanea su #Marche, #Umbria e #Abruzzo

▶️Partiremo da Bolognola e dalla sua stazione sciistica, presa d’assalto da tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere giornate di divertimento sulla neve. Ascolteremo operatori e cittadini, che animano questi luoghi prostrati dalle emergenze passate, ma che sognano di ripartire nel migliore dei modi

🔜Nella seconda parte ci trasferiremo ad #Ussita per parlare con la sindaca Silvia Bernardini delle sfide della ripartenza, del boom di turisti mordi e fuggi e delle difficoltà di accoglierli complici i danni riportati da alberghi e strutture ricettive dopo il terremoto

📢Una luce che non si spegne mai. Ci “vediamo” alle 21 sul canale 12 di ÈTv Marche.