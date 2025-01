PESARO – Una lunga serie di eventi, nel Pesarese, negli ultimi giorni del 2024 e nei primi del 2025. Motivi per i quali le forze dell’ordine hanno vigilato senza soluzione di continuità su tutto il territorio provinciale, grazie alla piena sinergia voluta da Prefettura e Questura. Nelle feste danzanti e nelle manifestazioni, per fortuna, non sono stati registrati feriti o eccessi particolari, anche quelli relativi alle ordinanze per l’uso dei contenitori in vetro o dei fuochi d’artificio.

All’enorme attività di controllo e prevenzione, si è affiancata quella degli accertamenti amministrativi effettuati dall’apposita Divisione della Polizia di Stato nelle piazze e nei locali durante la notte di Capodanno, e nelle strutture ricettive, per un totale di 24 operazioni effettuate, riscontrando complessivamente 3 infrazioni e procedendo alla denuncia di un titolare di una struttura ricettiva dell’entroterra. Le infrazioni che hanno riguardato i locali da ballo hanno evidenziato principalmente irregolarità nella gestione del personale addetto alla sicurezza, per un ammontare di oltre 5mila euro di sanzioni totali.

In un ristorante alla periferia di Pesaro e in uno di Fano erano stati pubblicizzati eventi con ristorazione e ballo per i quali si stava superando il limite di capienza consentito: l’intervento del personale ha permesso di contenere il numero dei presenti a quanto previsto dai piani di sicurezza.