MONTEGRANARO – Da vari anni il figlio 46enne di un’anziana residente a Montegranaro, in provincia di Fermo, sottoponeva la donna a comportamenti aggressivi e minacciosi tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

Per questo l’anziana ha segnalato la vicenda ai carabinieri i quali, al termine degli accertamenti, hanno denunciato il figlio all’Autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima ha riferito di non aver mai fatto ricorso alle cure mediche e di non aver mai richiesto finora l’intervento delle forze dell’ordine per tali episodi di violenza.

I carabinieri di Montegranaro hanno informato l’Autorità giudiziaria che ha deciso di procedere con l’attivazione del codice rosso, al fine di garantire la massima tutela alla vittima e avviare le dovute indagini per far luce sui fatti accaduti. L’Arma sottolinea l’importanza di denunciare episodi di maltrattamenti da parte delle vittime di violenza perché “solo attraverso la denuncia è possibile avviare un percorso di giustizia e garantire la protezione alle vittime, permettendo loro di rompere il silenzio e di ricevere il supporto necessario”.