ANCONA – Si è aperta oggi la finestra invernale del calciomercato e l’Ancona batte subito due colpi: il difensore classe ’97 Davide Mondonico che si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 e il centrocampista classe ’96 Mario Prezioso che si è legato con la formula del prestito fino il 30 giugno 2024.

Mondonico, ha iniziato la stagione con la maglia del Renate, dove ha totalizzato nove presenze e un gol. “Sono tanto contento di essere ritornato – ha detto -, mi era dispiaciuto tanto in estate di lasciare il gruppo. In questi mesi i rapporti hanno continuato ad esserci con molti compagni, a conferma di quando fossimo legati. Non sono preoccupato della classifica, sono convinto che ci risolleveremo. Il sistema di gioco del mister lo conosciamo bene, parto molto carico e non vedo l’ora di iniziare”.

Anche per Prezioso, si tratta di un ritorno: arriva in prestito dal Potenza dove ha messo in fila 7 gettoni. “Questa è una piazza piena di storia, affascinante, calorosa con una tifoseria che sa trascinarti. L’ho riscontrato lo scorso anno, sarà così anche da qui al termine dell’anno. Sono a disposizione del mister, mi farò trovare pronto quando il mister lo riterrà”.

Foto in primo piano US Ancona