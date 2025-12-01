Venerdì 19 dicembre alle ore 18.00, negli spazi suggestivi del TheMole di Ancona, verrà presentato “Oltre lo sguardo”, il nuovo libro di Gianluca Verdesca. Un invito a rallentare, osservare e ritrovare un contatto più autentico con il proprio tempo interiore.

A dialogare con l’autore ci sarà Jacopo Falà, per un incontro che si preannuncia intenso e ricco di spunti.

Il volume traccia un itinerario di osservazione intima e profonda, accompagnato da una trama poetica che apre ogni tema esplorato. Verdesca conduce il lettore attraverso riflessioni sull’impermanenza, sulla libertà come spazio interiore, e sull’automatismo dei meccanismi mentali, invitando a scoprire una postura più vigile, sottile e consapevole nel vivere il tempo.

Tra intuizioni filosofiche, risonanze spirituali e indicazioni pratiche, “Oltre lo sguardo” offre una visione essenziale e non dogmatica della realtà, capace di insinuarsi con delicatezza tra le pieghe della frenesia quotidiana. Un libro che ricorda come il fiume dell’esistenza scorra comunque, e che forse la vera libertà consista nel semplice atto di accorgersene.

Pensato per le nuove generazioni, ma prezioso per chiunque desideri superare orizzonti surrogati per tornare a sé, il saggio di Verdesca diventa una mappa lucida e intrigante per chi è pronto a guardare più lontano.

Un appuntamento da non perdere per chi sente il bisogno di una pausa autentica, di uno sguardo nuovo e di un ritorno all’essenziale.

Gianluca Verdesca è nato in Salento, nel gennaio del 1979. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureato in Giurisprudenza e oggi svolge la professione di avvocato nella città di Ancona.

Ha scelto di coltivare il dubbio come esercizio quotidiano, attratto da sentieri non ancora tracciati e da ciò che osa sfuggire alle

rigide definizioni. Amante della filosofia, continua a esplorare i mondi che da questa passione si diramano.

Questo breve saggio rappresenta un suo semplice e sincero tentativo di dare forma ad alcune intuizioni raccolte lungo il cammino.