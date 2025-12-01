PORTO SANT’ELPIDIO – Un uomo di circa 30 anni ha investito un pedone sulle strisce pedonali lungo la Statale Adriatica a Porto Sant’Elpidio (Fermo) e si è allontanato senza prestare soccorso. I carabinieri lo hanno però identificato in breve tempo e ora è denunciato per omissione di soccorso. La vittima è un 67enne residente fuori provincia, trasportato in codice rosso all’ospedale di Fermo dopo l’intervento del 118.

Determinanti le immagini della videosorveglianza pubblica e privata, insieme all’analisi dei sistemi Ocr di lettura targhe presenti sul territorio. Sul luogo dell’incidente i militari avevano recuperato frammenti compatibili con l’auto coinvolta, elementi che hanno consentito di ricostruire il percorso del veicolo fino all’abitazione del conducente.

Nel corso degli stessi controlli sulla sicurezza stradale, i carabinieri hanno denunciato altre tre persone per guida sotto l’effetto di droga o in stato di ebbrezza. Fra questi anche un 42enne di origini rumene, fermato sempre sulla Statale Adriatica a Porto Sant’Elpidio con un tasso alcolemico di 2,90 g/l.