ANCONA – Il consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere Adriatico, è stato cancellato dall’Anagrafe degli iscritti al Pd nel biennio 2025/2026. Una decisione che potrebbe escludere la possibilità di ingresso al gruppo consiliare dei dem nelle Marche, se non da indipendente.

Mastrovincenzo, consigliere regionale anche nelle due precedenti legislature ed ex presidente dell’Assemblea legislativa, è un esponente di spicco del Pd regionale ed è iscritto al partito dalla sua fondazione. Durante la campagna elettorale, aveva ricevuto il veto da parte della direzione regionale dem per ricandidarsi al terzo mandato.

Su invito del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Matteo Ricci, ha deciso tuttavia di candidarsi con la lista “Matteo Ricci presidente”, raccogliendo oltre due mila preferenze che gli hanno permesso di sedere ancora sui banchi dell’Assemblea legislativa.

La replica di Mastrovincenzo

“Ritengo la decisione assunta dal comitato provinciale dei garanti del Pd nei miei confronti grave e assurda allo stesso tempo. Nel merito e nel metodo. Attendo che l’atto illegittimo e ingiusto con cui sono stato sospeso venga messo in discussione con una presa di posizione chiara e inequivocabile degli organi del Partito, a livello provinciale e regionale”.