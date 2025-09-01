Colpi vicino alle abitazioni e mancato rispetto delle disposizioni per la caccia in deroga, oltre alla mancata registrazione degli esemplari abbattuti.



Le pattuglie dei Carabinieri Forestali hanno controllato 180 cacciatori nel primo giorno di apertura della stagione venatoria nelle Marche, contestando 33 sanzioni.



I controlli erano mirati a evitare l’abbattimento di specie protette e incidenti di caccia. Ieri, infatti, si è aperta la caccia per colombaccio e alcune specie di anatre. La presenza di cacciatori, secondo i carabinieri, è risultata più bassa rispetto agli scorsi anni.



Numerose tuttavia le chiamate di cittadini che lamentano spari nei pressi delle abitazioni. I controlli si sono concentrati sul rispetto delle distanze di sparo: 150 metri verso strade o abitazioni, cento metri negli altri casi.