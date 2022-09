Giallo a Porto San Giorgio. Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni di età è stato ritrovato in mattinata da un passante sulla spiaggia libera nel tratto Sud. Il cadavere era in acqua ed è stato trasportato a riva da alcuni bagnini di salvataggio. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sulla spiaggia si sono recati prontamente anche i carabinieri di Porto san Giorgio per ricostruire le ultime ore della vittima. L’uomo indossava scarpe da tennis, pantaloncini corti e una t-shirt. Non era in costume, dunque si escluderebbe l’annegamento accidentale. Forse passeggiava lungo la riva quando sarebbe stato colto da malore. Attualmente però sono al vaglio tutte le ipotesi.